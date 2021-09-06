Отключат свет 7 сентября в четырех районах Волгограда

Работы на электросетях продолжатся и осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики продолжают плановые работы на электросетях Волгограда, а жители четырех районов города во вторник, 7 сентября 2021, вновь останутся без электричества. Обесточат в этот день дома части Кировского, Советского, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда. Сидеть без света жителям по всем адресам придется весь день – с 9 часов утра до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в Ворошиловском районе под отключения электроэнергии 7 сентября попадут пять улиц: Базисная, дома №115-117, 115а, Нагорная, дома №139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134, Ойротская, дом №184, Орская, дома №252, 261а, 300 и Приволжская, дома №151, 153, 127-133, 127а, 110-136, 116а, 118а, 146-154, 135-139. В Кировском с 9.00 до 17.00 обесточат улицу Кирова, дома №133-137, 133а, 135а и поселок Веселая Балка, дома № 1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20 и 21.

В Советском районе Волгограда во вторник сидеть без электричества в это же время будут жители улиц: Дуганская, дома №106, 108-119, 119а, 120-125, 135, 137, Максимовский разъезд, №135, 137; Садовая, дома №124, 26-138, 138а, 142-212, 187-211, 187а, 187б, 188а, 188б, 189а, 189б, 190а, 191а, 192а, 192б, 193а, 193б, 193в, 195а, 195б, 210а, Крайняя, №105, 101, Новочеркасская, №100-104.

И в Дзержинском районе локальный блэкаут 7 сентября объявят для жильцов домов по адресам: улица Кемеровская, №20-48, 21-55, улица Баженова, №27, 16-28, улица Бугская, 2-26, 1-17, 21-25, улица Жмеринская, №2-8, 14, 18, 22, 3, 7, 7а, 9, переулок Жмеринский, №5, 17, 14, 16, 19, улица Кемеровская, 4-18, 5, 11-19, улица Полоцкая, №22-28, 28а, 30-40, 23-29, 42-44, 50-58, 35, улица Продольная, 96-100 101-107, улица П. Осипенко, №47-79, 67а, улица Раздольная, №42-70, 80-82, 25-41, 41а, 43, 49, 51, 55, улица Севастопольская, дома №39-51, 43а, 45а, 57-61, 57а, 38-42, 42а, 46-58, улица Хуторская, №52, 60-66, 72, 55, 63-77, 78-82.