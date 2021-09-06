В Волгограде риелтор решил обмануть клиента на 5,6 млн рублей

Риелтор решил заработать по-крупному. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела 55-летнего риелтора, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина пытался обмануть свою клиентку на 5,6 миллиона рублей, «помогая» ей продать землю за 28 миллионов. В ближайшее время риелтор ознакомится с делом, после чего его направят в прокуратуру.

По данным следствия, знакомая обратилась к риелтору в конце 2018 года с просьбой помочь с продажей земли. Покупатель на участок нашелся быстро, фирма готова была заплатить за надел 28 миллионов. Сумма крупная, риелтор решил «навариться» на сделке. С владелицы участка он запросил 5,6 миллиона, из которых 5 миллионов якобы будут откатом, 500 тысяч – его гонорар и еще 100 тысяч рублей – за посредничество неизвестной женщине.

- Женщина на эти условия согласилась и даже подписала агентский договор на указанную сумму, однако план злоумышленника сорвался, поскольку вмешались правоохранительные органы. Преступную схему вскрыли оперативные сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.