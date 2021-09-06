Перинатальный центр №2 в Волгограде вновь стал лучшим в России

Центр стал лучшим в стране второй раз. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградский областной перинатальный центр №2 уже во второй раз стал победителем в номинации «Областные перинатальные центры» страны. До этого лучшим в России медучреждение становилось в 2017 году. Итоги работы в коронавирусном 2020 году озвучили на семинаре «Репродуктивный потенциал России». По данным облздрава, конкуренцию волгоградскому перинатальному центру составляли 44 медучреждения из разных уголков страны.

Перинатальный центр №2 в Волгограде относится к медучреждениям третьего уровня, где есть сложное оборудование и специалисты, которые оказывают помощь беременным и роженицам с высокой группой риска развития осложнений. Каждый год здесь принимают более четырех тысяч будущих мам. Именно здесь принимают самые сложные случаи. Так, в 2021 году на свет здесь появились четверняшки. Малыши Дима, Рома, Кирилл и Богдан родились на 28-й неделе беременности и вместе с мамой оставались под наблюдением врачей пока не подросли.

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