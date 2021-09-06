Волгоградский губернатор оценил состояние лесозащитных полос

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров всерьез занялся вопросами восстановления и развития государственных лесозащитных полос. Этой теме 6 сентября глава региона посвятил рабочую поездку в Калачевское лесничество, где находится один из таких объектов, созданных по сталинскому плану. Вместе с лесниками обсудили проблемы, вопросы обеспечения посадочным материалом и техникой.

Всего в Волгоградской области расположены пять защитных лесных полос общей площадью 21,2 тысячи гектара. По сталинскому плану лесов в регионе должно было быть гораздо больше. Но и то, что есть, показало эффективность в плане смягчения климата. Сейчас власти хотят возродить планы советских времен по созданию защитных зеленых зон. Это предложение поддержали в Рослесхозе.