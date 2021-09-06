В Волгограде ищут подрядчика на второй этап благоустройства площади Чекистов

На площади сейчас идут работы первого этапа. Фото: мэрия

В Волгограде продолжаются работы в парках и скверах, которые благоустраивают по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Тем временем, администрация города уже ищет подрядчика, который возьмется за второй этап обновления сквера на площади Чекистов в следующем году. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию электронного аукциона, обойдется продолжение благоустройства в 18 миллионов рублей. Работы в зеленой зоне площадью 0,7 гектара стартуют в марте и должны быть завершены до 1 ноября 2022 года. Итоги электронного аукциона подведут 15 сентября.

На втором этапе в сквере расширят пешеходную сеть. Из 0,7 га дорожки займут лишь 953 квадратных метра. Больные деревья вырубят, к оставшимся подсадят новые. Высаживать будут крупномеры: ель колючую высотой 1- 1,5 метра, сосну крымскую – от 2 до 2,5 метра, иву плакучую - от 4 метров, рябину – от 2,5 метра. Также зеленую зону украсят кустарники: скумпия, багрянник, можжевельник, кизильник, барбарис, бирючина и несколько сортов спиреи. Всего в парке появятся 50 деревьев, более 1100 кустарников и 6500 квадратных метров рулонного газона.

Кроме того, строители смонтируют систему освещения и установят 26 фонарей, сделают видеонаблюдение и звуковое оповещение. Вдоль дорожек в сквере на площади Чекистов установят 7 скамеек с резными чугунными ножками и парковую лавочку-дугу, у каждой поставят чугунные урны. Гарантийный срок на все виды работ составит не менее 5 лет.

А пока на площади Чекистов продолжается первый этап благоустройства. Старый гранитный бордюр почистили и вернули на место, плюс к этому бетонный бордюр возле памятника чекистам заменили на блоки из камня. Рабочие мостят плиткой дорожки, делают систему видеонаблюдения, поливочник и освещение. Также в этом году в сквере поставят 20 скамеек, лавочки и урны, а деревьев вместо 80 запланированных высадят сразу 300.