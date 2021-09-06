Стало известно, как будут учиться волгоградские школьники в дни выборов

Как пройдут уроки в школах в дни выборов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. «КП-Волгоград» стало известно, как будут работать учебные заведения Волгоградской области, где расположатся избирательные участки.

Как рассказали в пресс-службе облизбиркома, согласно постановлению Правительства РФ от 18 июля 2021 года, N 932, образовательные организации будут самостоятельно принимать решения о режиме работы в период выборов. В одних школах в эти дни проведут внешкольные занятия, в других пройдет дистанционное обучение. Если есть возможность организовать разные входы для школьников и избирателей, то детям придется идти на уроки.

Так как 18 и 19 сентября - выходные дни, то в школах с пятидневкой вопрос о формате образовательного процесса стоит только на 17 сентября.

- В лицее №5 занятия пройдут в очном формате. Во-первых, мы организуем разные входы – для учеников и для избирателей, чтобы дети и взрослые не пересекались. Во-вторых, у нас есть возможность провести парковые уроки – это география, физкультура. В-третьих, все пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Учебный процесс не пострадает, - рассказала директор лицея №5 Лариса Тропкина.