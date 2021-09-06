В Волгоградской области заморозки продержатся еще 2 ночи

По ночам по области держится отрицательная температура воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области пока не стоит ждать бабьего лета, погода на улице нетеплая. По ночам продолжают держаться заморозки до -1 градуса, они пробудут в регионе до 8 сентября. В ближайшие сутки, 7 сентября, в Волгограде и области осадки не ожидаются. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области ближайшей ночью температура будет +4...+9°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1º, такие же цифры прогнозируются и в ночь на среду. Днем во вторник будет +15...+20°. В Волгограде столбики термометров пока к нулевой отметке не понижаются. Ближайшей ночью +7...+9°, завтра днем +17...+19°.