Волгоградских аварийных переселенцев расселят на дополнительные 700 миллионов

Жителям аварийных домов Волгоградской области не придется беспокоиться, что программа расселения завершится в ближайшее время. Федеральный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил региону деньги на 2022-2023 годы. Поддержка составит около 700 миллионов рублей. Еще 245 миллионов для аварийных переселенцев предусмотрено в бюджете Волгоградской области.

Как «КП-Волгоград» сообщили в облстрое, жителей домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселяют по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». За 2022-2023 годы власти Волгоградской области планируют расселить 18 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Дома располагаются в Волгограде, Камышине и Средней Ахтубе.

В областной администрации подчеркнули, что в регионе проблема расселения аварийного фонда полностью решен. Речь идет о домах, которых признали непригодными для проживания до 1 января 2012 года – это 488 многоэтажек площадью почти 177 тысячи квадратных метров. В аварийных зданиях жили около 12 тысяч человек. В 2019 году в Волгоградской области начался новый этап проекта: соглашение, которое устанавливает объем финансирования, подписал губернатор Андрей Бочаров и председатель правления Фонда содействия развитию ЖКХ Константин Цицин. С этого времени новое жилье получили 2253 жителя региона. В 2021м новое жильё или компенсации получили уже 598 жителей, ещё 872 человека переедут в свои квартиры до конца года.