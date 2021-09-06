12 пожилых женщин и мужчин скончались от коронавируса за прошедшие сутки в Волгоградской области

16 пожилых жителей Волгоградской области скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Фото: АВО

16 человек умерли в Волгоградской области от последствий коронавируса за прошедший день. Высокий уровень смертности наблюдается в регионе уже несколько месяцев подряд и он не снижается. По данным оперштаба, всего с начала пандемии с вирусом унес жизни 2 385 человек. Согласно сегодняшней статистике, все погибшие волгоградцы – пожилого возраста, семеро лечились дома без положительной динамики.

68-летняя волгоградка лечила простуду самостоятельно, без положительной динамики. Почти через неделю обратилась в поликлинику по месту жительства. Её госпитализировали в ковидный госпиталь в областном наркодиспансере с коронавирусом и пневмонией. Но, к сожалению, организм женщины не справился с COVID-19. Пожилая волгоградка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

С очень похожей историей болезни госпитализировали 54-летнего волжанина. Мужчина проходил лечение амбулаторно, но без положительной динамики. Из-за чего со стандартным диагнозом его положили в Волгоградскую областную инфекционную больницу № 2. Как и у волгоградки, у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

92-летней жительнице Волжского при симптомах простуды назначили амбулаторное лечение, но оно не приносило результатов. Поэтому женщину увезли в клиническую больницу № 4. Организм пожилой волжански не правился с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией. Женщина также страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.