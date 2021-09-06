Членам волгоградских избирательных комиссий сделают единовременную выплату за работу на выборах в Госдуму

Фото: Избирательная комиссия Волгоградской области

В скором времени пройдут выборы в Государственную думу восьмого созыва. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса получат единовременную выплату. Постановление об этом подписал губернатор региона. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, работники УИКов получат по 5530 рублей из-за коронавируса.

Деньги на единовременные выплаты будут выделены из областного бюджета. В постановлении сообщается, что средства члены УИКов с правом решающего голоса получат за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности во время выборов депутатов в федеральный парламент.