Почти 50 зданий в Волгограде лишили статуса объектов культурного наследия

47 волгоградских домов лишили статуса объектов культурного наследия региона. Фото: АВО

47 волгоградских сооружений исключили из списка выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принял профильный комитет. Все здания расположены в Краснооктябрьском районе: в основном на проспектах Металлургов и Ленина. По закону, объекты культурного значения находятся под государственной охраной.

Согласно приказам комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, свой прежний охранный статус потеряли в основном жилые дома. Это постройки по проспекту Металлургов №1, 3, 5, 7, 11, поликлиника №2 на Металлургов, 8, жилые дома №2,6 в переулке Северный, №24, 26, 30 на ул. Таращанцев, № 2, 6, 10 по ул. Ольги Форш, здание 20-й школы на проспекте Ленина, 83, многоэтажки на той же улице №79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107,111, 113,115,117,119, 123, 125, 127, 129, 131, 135,137,139, 141,143. Также из перечня объектов культурного наследия региона исключили здание детского сада №41 на пр. Ленина, 127а, поликлинику на Ленина,145, здание детского отделения по проспекту Ленина, 147, жилые дома на улице Генерала Гуртьева № 2, 4.

По федеральному закону, объекты культурного наследия регионального охраняет государство. Их запрещено сносить и даже капитально ремонтировать без соответствующего разрешения. В приказах профильного комитета Волгоградской области не сообщаются причины лишения этих зданий своего статуса.