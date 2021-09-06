53-летняя пациентка ковидного госпиталя в Волгограде погибла, упав с высоты

В ковидном госпитале умерла пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН

В больнице №12 в Волгограде, которая перепрофилирована в ковидный госпиталь, скончалась 53-летняя пациентка. Но умерла женщина не от коронавируса, а в результате падения с высоты. Ее тело нашли у здания медучреждения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, женщину должны были выписать на этой неделе. Ее состояние улучшилось. Что подтолкнуло волгоградку на отчаянный шаг пока неизвестно.

- Накануне происшествия чувствовала себя удовлетворительно, кислородотерапию не получала. За время нахождения в лечебном учреждении суицидальных мыслей не высказывала, вела себя спокойно, в подавленном состоянии не пребывала. Однако ранним утром воскресенья вышла из палаты и предприняла попытку суицида. Пациентка скончалась от несовместимых с жизнью травм, - добавили в ведомстве.

По данному факту организована проверка.