Волгоградцы чаще всего звонят в Роспотребнадзор с вопросами о коронавирусе и вакцинации

В августе 2021 года на «горячую линию» Роспотребнадзора по Волгоградской области обратились 188 волгоградцев. Чаще всего люди задавали вопросы, касающиеся сферы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. От общего числа звонков 126 или 67% касались коронавируса и вакцинации (95 и 12 соответственно), также горожане жаловались на состояние жилых помещений (8), условия обучения (6), СИЗ (1), качество продуктов (1) и прочее.

В сфере нарушения прав потребителей пожаловались 20 человек (11%). Претензии касались качества товаров (14), обслуживания населения (3), ЖКХ.

- За август 2021 года проконсультировано 42 (22%) гражданина, вопросы которых, не относились к компетенции Роспотребнадзора. Гражданам предложено обратиться в соответствующий орган государственного или муниципального контроля (надзора), - отметили в надзорном ведомстве.