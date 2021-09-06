В Волгограде в страшной аварии погиб пешеход и пострадала женщина

В аварии еще пострадала женщина-пешеход Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тракторозаводском районе Волгограде ночью 5 сентября произошла смертельная авария. На улице Николая Отрады напротив дома №1 36-летний водитель «Renault Symbol» сбил двоих пешеходов – мужчину и женщину. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. ОТ удара мужчину отбросило на другую полосу движения, где на него наехала «Лада Гранта» под управлением 43-летнего автомобилиста.

В результате происшествия мужчина-пешеход скончался на месте. 43-летнюю женщину с различными травмами скорая помощь увезла в больницу.