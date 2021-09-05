В понедельник без электричества останутся 4 района Волгограда

У волгоградцев свет будет отсутствовать с утра до вечера, а некоторые адреса обесточат только на несколько часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые работы по ремонту и профилактике электрооборудования и линий электропередач. Они не проходят без временных неудобств для горожан. Жители вынуждены оставаться без света в своих домах. Правда, электричество отключают днем, когда большинство волгоградцев находятся на учебе или на работе. Не везет, конечно, тем, кто еще остался на удаленке. 6 сентября в Волгограде частично обесточат 4 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в понедельник электроснабжение будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Дзержинском и Советском районах.

В Краснооктябрьском районе свет отключат очень рано, он будет отсутствовать с 8.00 до 17.00 на улице Аграрной, 21-43, 34-38, 47 и на улице Окраинной, 1б-19б, 1-19, 2-18. Всего на 4 часа – с 9.00 до 13.00 – не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Софийской, 3-17 и улицы Геленджикской, 4-18.

В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: улица Докучаева, 13-31, 26-48, 35; улица Брюллова, 28-48; улица Лейтенанта Шмидта, 1-21, 2-22; улица Шапошникова, 1-21, 4-18; улица Снайпера Чехова, 25, 27, 28, 26, 26а, 26б, 29, 28, 32, 34, 39; улица Туапсинская, 11-19, 12-16, 16а, 18, 19а, 20а, 20, 21, 22, 23, 33-47, 36-40, 38а; улица Берзарина, 12, 14, 20, 22; улица Армейская, 2-24, 3-7, 11, 11а, 13-19, 36-46; улица Пирогова, 35-47, 24-34, 34а, 36, 36а; улица Университетская, 13-27, 27а, 29, 31а, 31-35, 14, 16а, 16-34, 34а, 36, 36а; улица Толбухина, 33-55.

В Советском районе света не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68; улица Засекина, 18-30, 34-40; улица Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48; улица Стругацких, 1; улица Дагестанская, 105-139, 106-142, 100а, 102а, 128а, 137а; улица 1-я Консервная, 133-157, 134-154, 154а, 150а; улица 2-я Консервная, 106-114, 107-113; улица Львовская, 142, 144.

Жители Кировского района также останутся без электричества на весь день с 9.00 до 17.00. С временными неудобствами столкнутся горожане, проживающие по адресам: улица Горячкина, 1-25, 2-24; улица Шишкина, 1-23, 2-4; улица Лазарева д.1-9; улица Полотебного, 1-27, 2-26; улица Каменщикова, 1-27, 2-28; улица Каплунова, 1-27, 2-28; улица Танкиста Маркина, 2-28.