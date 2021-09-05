В Волгоградской области выросли зарплаты, но снизились доходы

Росстат подготовил данные об экономических показателях волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области реальные доходы жителей стали ниже. Они сократились на 0,1% за 6 месяцев 2021 года по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на социально-экономическое положение России, которое подготовил Росстат. И это наравне с тем, что у волгоградцев стала больше среднемесячная номинальная начисленная зарплата. За первое полугодие она составила 36 831 рубль – увеличение составило 7,5%, если сравнивать с первыми шестью месяцами 2020-го.

При этом в июне средняя зарплата в регионе – 39 442 рубля. Рост по сравнению с первым летним месяцем 2020 года составил 9,7%.

Еще в Росстате изучили другие экономические параметры Волгоградской области. Так номинальные денежные доходы жителей регионе за полгода были 24 074 рубля. А сумма потребительских расходов в среднем равна 22 499 рублям.