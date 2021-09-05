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Общество5 сентября 2021 0:19

Региональные власти проверят повторное загрязнение реки в Волгоградской области

Водный объект в Новоаннинском районе багровеет уже во второй раз
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Накануне в волгоградских СМИ появилась информация, что река в Новоаннинском районе снова окрасилась в ярко-красный цвет. Впервые это произошло осенью 2020 года. Тогда пробы воды показали превышение марганца. Но причину загрязнения реки Перевозинка в Волгоградской области не установили.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подтвердил странный цвет воды в реке Новоаннинского района. Вместе региональным центром экоконтроля специалисты проведут проверку на Перевозинке и возьмут пробы. Если в Новоаннинском районе найдут какие-либо нарушения, возбудят административное производство.