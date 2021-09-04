Петербургская мастерская привезла в Волгоград подлинные работы Дали

В Волгоград привезли подлинники работ Сальвадора Дали. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Оригиналы работ Сальвадора Дали привезли в Волгоград накануне. Их можно посмотреть в музее Машкова на выставке «Сюрреализм – это Я». Картины одного из самых известных художников современности предоставила учреждению петербургская галерея искусства PS Gallery. Чтобы подготовить работы Дали к выставке, в Волгоград приехал коллекционер, владелец галереи Павел Башмаков.

На проекте «Сюрреализм – это Я» в волгоградском музее Машкова выставят оригиналы графики Сальвадора Дали, кроме того, в нашем городе впервые представят три сюрреалистические скульптуры из стекла. Зрители увидят такие всемирно известные графические серии как «Озорные сны Пантагрюэля», «Божественная комедия», «Библия», «Бестиарий Лафонтена», «Капричос Гойи», «Фауст» и «Декамерон». Всего волгоградцам покажут 89 полотен.

- Выставка, которую увидят волгоградские зрители, является уникальной и отличается от проектов, которые были представлены в других городах, - рассказал коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков. – Собрание произведений Сальвадора Дали, которое находится в нашей галерее, является крупнейшим в стране. Поэтому каждый раз мы «рассказываем» новую историю, формируем новое впечатление о мастере. Впервые российской аудитории будет продемонстрирован сюрреалистический объект «Испанский зеленый» из коллекции PS Gallery.

Экспозиция «Сюрреализм – это Я» открылась в выставочном зале музея Машкова. Фоторепортаж с выставки.