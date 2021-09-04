Три молодые женщины скончались от последствий коронавируса в Волгограде

Три молодые женщины не справились с последствиями ковида в Волгограде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень смертности от COVID-19 в Волгоградской области остается стабильно высоким. 3 сентября зафиксировано 16 летальных исходов. 10 умерших – женщины, среди них есть и очень молодые жительницы региона. За прошедшие сутки скончались три волгоградки 37 лет, 41 года и 44 лет. При этом у самой молодой не было хронических заболеваний.

41-летняя жительница Волгограда обратилась в больницу по месту жительства. После осмотра её госпитализировали в клиническую больницу № 5. У женщины подтвердился диагноз COVID-19 с двусторонней пневмонией. Волгоградка страдала хроническим заболеванием мочевыделительной системы и врожденным заболеванием нервной системы.

Третья жертва коронавируса также проживала в Волгограде. Женщину 44 лет госпитализировали в областной клинический наркодиспансер с подтвержденным вирусом и пневмонией. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.