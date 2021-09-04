Волгоградцы разводятся чаще, чем женятся

Больше волгоградцев расстаются, чем связывают себя узами брака – таковы данные Росстата. Как сообщили в статистическом ведомстве, за первое полугодие 2021го в регионе поженились 4886 пар, но развелись – 4966. В прошлом году в области наблюдалась другая ситуация: официально зарегистрировали отношения 3839 пар, а развелись – 3714.

По данным Росстата, люди чаще всего женятся и разводятся в Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. Но у соседей гораздо больше зарегистрированных браков и разводов. За первое полугодие 2021го в Ростовской области расписались 10 026 пар, приняли решение разойтись – 8 244. В Краснодарском крае показатель 16 968 браков против 13 253 разводов.