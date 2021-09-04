Три человека пострадали в аварии трех Вазов и грузовика в Волгоградской области

Фура врезалась в аварию из трех машин в Волгоградской области. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Авария с участием трех машин и фуры произошла в Волгоградской области 3 сентября. Чудом никто не погиб. По предварительной информации, в 15:15 27-летний водитель за рулем грузовика «Фрейтлайнер» с полуприцепом двигался по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Фура ехала с Палласовки по направлению в Николаевск. На 624 километре водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящие в попутном направлении машины. Они уже попали в одну аварию.

Грузовик врезался в «Ваз-21140», «Ваз-21124» и «Ваз-21144». Как рассказали в полиции, после аварии в Николаевском районе водителя и 42-летний пассажира четырнадцатой и водителя «Ваз-21124» увезли в больницу.