Два пассажира пострадали в троллейбусах в Волгограде

Вчера, 3 сентября, поездки по Волгограду в общественном транспорте закончились травмами для двух пассажиров. В Центральном районе произошло сразу две аварии с троллейбусами. В 19:05 49-летняя женщина-водитель на маршруте №12 «Детский Центр»-«Спартановка» ехала в сторону проспекта Ленина и на Краснознаменской резко затормозила. Из-за этого в салоне упала 69-летняя кондуктор. В полиции Волгограда рассказали, что после аварии медицинская помощь потребовалась пассажирке.

Вторая авария в Центральном районе Волгограда произошла в 19:26. 50-летний водитель троллейбуса «Тролза», ехал по маршруту № 8 от остановки «7 Гвардейская» в сторону улицы Глазкова. На проспекте Ленина 47 резко затормозил, из-за чего в салоне упала 67-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.