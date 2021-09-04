В Волгограде пенсионер ударил сына ножом из-за замечания

В Волгограде пенсионер ударил сына ножом из-за ссоры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семейное застолье в Волгограде закончилось поножовщиной. Как сообщили в полиции, накануне в больницу с ножевым ранением груди привезли 39-летнего жителя Дзержинского района. Правоохранители выяснили, что ранил мужчину его собственный 75-летний отец. Пенсионер начал ссориться с женой потерпевшего, мужчина вступился за нее и поплатился.

Пенсионер уже сознался, что на замечание сына ударил его в грудь кухонным ножом. На мужчину возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Волгоградца уже арестовали. За содеянное вспыльчивому пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.