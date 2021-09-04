Один человек погиб, двое пострадали в аварии под Волгоградом

Один человек погиб в аварии с иногородним автомобилем под Волгоградом. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Житель Астраханской области стал виновником смертельной аварии под Волгоградом. Как сообщили в региональном Главке МВД, вчера, 3 сентября, примерно в 13-50 52-летний мужчина ехал за рулем «Шевроле Каптива» по трассе «Волгоград –Самара-Энгельс-Пугачев». Он двигался со стороны Быково в Волжский. На 745 километре дороги в Среднеахтубинском районе водитель не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего машина опрокинулась. В аварии под Волгоградом пострадал сам водитель и 79-летний пассажир. Им потребовалась госпитализация. Женщина 75-лет, которая ехала в «Шевроле Каптива», скончалась на месте.

Всего за прошедшие сутки инспекторы ГАИ выявили 732 нарушения правил и задержали 21 нетрезвого водителя.