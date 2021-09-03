Подозреваемого в терроризме волгоградца объявили в международный розыск

31-летнего Левона Шахрайчука из Волгограда объявили в международный розыск после возбуждения уголовного дела по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Сотрудники регионального УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД установили, что уроженец города-героя уже много лет поддерживает радикальные течения ислама и представляет реальную угрозу.

Как стало известно «КП-Волгоград», в 2013 года Шахрайчук уехал на поезде на территорию Украины, затем в Турцию, пересек турецко-сирийскую границу и прошел обучение в учебно-тренировочном лагере боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).

Отметим, что до этого Шахрайчук несколько лет числился в списках людей, которые подозревались в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В отношении волгоградцы уже выбрали меру пресечения – арест.