В Волгограде улицу Советскую снова перекроют из-за замены труб

Объехать участок можно будет только по проспекту Ленина. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда снова будут менять трубы на улице Советской. Местным жителям кажется, что коммунальщики перерывают эту улицу каждый год, но в мэрии утверждают, что на этот раз заменят трубопровод, который проложили 40 лет назад и ни разу капитально не ремонтировали. Ветхие участки тепломагистрали будут менять с 5 по 12 сентября. В связи с чем придется вскрыть асфальт и закрыть проезд для автомобилей на неделю.

Как уточнили в мэрии города, 5 сентября прекратится движение автомобилей в границах улицы 7-й Гвардейской – 13-й Гвардейской. Водителям придется искать пути объезда, пока на Советской будет работать тяжелая техника. После проведения работ «Концессии» должны восстановить дорожное полотно на все протяжении участка. Обещают справиться со всеми задачами до 12 сентября.