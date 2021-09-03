Температура упадет до 0: какая погода будет в Волгоградской области в выходные

В выходные будет дождь, штормовой ветер и холодно. В Волгоградскую область пришла осень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Волгоградской области меняется очень быстро, только жители изнывали от адской жары, как с приходом осени наступило резкое похолодание. Причем в выходные температура воздуха вовсе опустится до 0 градусов. Заморозки пришли стремительно. В Волгограде и области 4 сентября ожидаются дожди с грозами. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами в ночные часы пройдут сильные ливни с градом и усилением штормового ветра до 23-28 м/с. По области температура воздуха ночью составит +7...+12º, днем +14...+19°, местами прогреет до +19...+23º. В Волгограде в ночь с пятницы на субботу +9...+11°, днем +19...+21°.

В воскресенье, 5 сентября, ожидаются небольшие дожди. По региону ночью температура будет +7...+12°, местами +1...+6º, днем +15...+20°. В Волгограде с субботы на воскресенье +10...+12°, в дневные часы +17...+19°.

Самая низкая температура воздуха в ближайшие дни ожидается в ночь с воскресенья на понедельник. В отдельных районах области она будет 0...+5º.