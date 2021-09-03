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Общество3 сентября 2021 14:18

Волгограде нашли подрядчика для строительства школы на улице Кузнецкой

Новое учебное заведение примет тысячу учеников
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В Ворошиловском районе Волгограда на улице Кузнецкой скоро появится большая, современная школа. Посещать ее смогут 1000 учащихся. Муниципалитет выбрал подрядчика, который в ближайшее время займется строительством учебного заведения. Волгоградская компания «Приволжтрансстрой» стала единственным участников аукциона.

- Здание рассчитано на 40 классов, несколько многофункциональных спортивных залов, предусмотрены школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Пространство адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

На школьной территории построят спортивный городок, стадион, беговые дорожки. Отметим, что это уже четвертая школа в Волгограде, которую строят с нуля.