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Общество3 сентября 2021 13:48

Из Волгоградской области массово уезжают жители

За полгода из региона уехали более 27 тысяч человек
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Похоже, Волгоград не привлекателен для жизни

Похоже, Волгоград не привлекателен для жизни

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область становится менее привлекательной для жизни. Об этом свидетельствует статистика. За период с января по июль 2021 года из региона уехали 27 687 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата. А выбрали местом для жизни нашу область 27 047 россиян. Миграционная убыль составила 640 человек. А год назад картина была совсем иной. С января по июль 2020-го в Волгоградскую область переехали 23 940 россиян, в другие регионы перебрались 21 997 волгоградцев. Прирост населения был почти в 2 тысячи человек.

Хуже показатели в этом году среди субъектов ЮВО только в Астраханской области. Та миграционная убыль составила 1 364 человек. На 621 жителя уменьшилась численность из-за переездов в Калмыкии. В других регионах отмечается миграционная прибыль, наибольшая в Краснодарском крае. В нем прибавка населения с января по июль составила 17 859 человек.

Также Росстат опубликовал данные по младенческой смертности за первое полугодие. К сожалению, в Волгоградской области в течение шести месяцев скончались 60 малышей, которым было меньше одного года. За аналогичный период времени 2020-го умерли 63 младенца.