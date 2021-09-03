Это тоже кража: на волгоградку возбудили уголовное дело за найденный на улице кошелек

В кошельке было 100 тысяч рублей наличными Фото: Артем КИЛЬКИН

Найденные чужие деньги себе забирать нельзя, иначе можно стать фигурантом уголовного дела. В конце августа в отдел полиции Красноармейского района обратилась 50-летняя жительница Волгограда. Она рассказала, что когда садилась в машину, выронила кошелек. А в нем были документы, банковская карта и кругленькая сумма наличными – 100 тысяч рублей. Сыщикам уголовного розыска удалось найти потерянный кошелек. Оказалось, что себе его забрала 31-летняя волгоградка, работающая фитнес-тренером, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

Молодая женщина рассказала полицейским, что увидела на улице лежащий кошелек. Она поехала в магазин, где расплатилась за покупки чужой банковской картой. Наличные тренер тратить не стала. Ей вообще не следовало расплачиваться чужими деньгами, а сообщить о находке в полицию. Теперь же на волгоградку возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней составляет до шести лет тюрьмы.