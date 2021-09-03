В Волгограде открыли памятник «Ленин и дети»

Фото: Сталинградский обком КПРФ

В Кировском районе Волгограда на территории бывшего училища №26, теперь это колледж машиностроения и связи, открыли скульптуру Владимира Ленина. Памятник представляет собой фигуру сидящего вождя мирового пролетариата и двух детей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Сталинградском обкоме КПРФ, в ближайшее время на памятнике «Ленин и дети» появится надпись «Учиться, учиться и учиться!».

- Этот памятник является олицетворением одной из главных целей вождя — ликвидации безграмотности, - подчеркнули в обкоме партии.

Отметим, скульптура является архитектурным наследием советской эпохи. Она была создана еще в 1966 году. Сейчас памятник в Волгограде обрел новую жизнь, ранее он находился на территории одного из детских лагерей.

Во дворе колледжа машиностроения и связи на улице 64-й Армии, 117 теперь есть Ленин, зато в самом учреждении недостаток компьютеров для студентов. О проблеме на своей странице Facebook заявила волгоградская общественница Ольга Козак. Она отметила, что обучающимся из-за отсутствия техники дисциплину по программированию приходится проходить только в теории.