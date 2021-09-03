В Волгоградской области нашли некачественную питьевую воду

Выявленные факты некачественной воды Роспотребнадзор отправляет местным властям Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Региональное Управление Роспотребнадзора каждый месяц исследует качество питьевой воды. В Волгограде и районах области есть 99 точек контроля. Специалисты проверяют воду на органолептические, санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ведомстве. Также контроль качества проводится после обращений граждан.

В 2021 году Роспотребнадзор выявил ряд несоответствий качеству питьевой воды. В органы местного самоуправления и организации, которые осуществляют питьевое водоснабжение, было направлено 31 уведомление.

- Сведения направляются в органы местного самоуправления для принятия управленческих решений, - отметили в Роспотребнадзоре.