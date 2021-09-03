На юге Волгограда ликвидируют 7 стихийных свалок

Ближайший месяц подрядная организация будет разгребать 6 стихийных свалок в Красноармейском районе Волгограда. Общий объем отходов – порядка 340 кубометров. Весь этот мусор выбросили сами волгоградцы. Из-а безответственности людей большие свалки скопились по улице Куйбышева, на участке в районе улицы Морской, у частных домов по улице Дальней, напротив дома №12 в овраге, по Новоаннинской, по улице Джека Лондона прямо у завода шпалопропитки, перед въездом на территорию бывшего мачтозавода, у гаражей в районе ГСК №18, а также по Удмуртской у домов №3 и 5.

- С начала года в Волгограде ликвидировано несколько десятков мест скопления мусора общим объемом почти 300 тысяч кубометров. Большая часть несанкционированных свалок на территории районов образуется, когда недобросовестные горожане начинают свозить бытовые и строительные отходы, в том числе на земельные участки, ранее уже зачищенные от захламления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.