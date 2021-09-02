В трех районах Волгограда не будет света 3 сентября

Электричество вернется в дома волгоградцев к 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде дни становятся короче, темнее все раньше и раньше. И в городе продолжаются отключения электричества из-за подготовки оборудования и линий к холодному периоду. Но сидеть в потемках волгоградцам не приходится, свет в их дома и квартиры возвращается до наступления сумерек. 3 сентября плановое отключение света будет в трех районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение временно будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах.

В Красноармейском районе с 11.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: переулок Школьный, 21; улица Садовая, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 16, 17; улица Центральная, 1-31, 2-26; улица Комсомольская, 3, 5-15, 6-8; улица Набережная, 2-10, 3-9;

В Кировском районе без электричества с 9.00 до 17.00 останется только одна улица. Не смогут воспользоваться электроприборами жители домов №98 и 98а на улице Кирова.

Не будут масштабные отключения электроснабжения и в Краснооктябрьском районе. С 9.00 до 17.00 без света останутся жители улицы Аграрной, 21-43, 34-38, 47, а также улицы Окраинной, 1б-19б, 1-19, 2-18.