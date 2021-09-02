Женщины погибают чаще: 2 сентября жертвами коронавируса стали 16 волгоградцев

За 4 дня в Волгоградской области от коронавируса умерли 47 женщин Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области растет число пациентов, которые погибли от коронавируса. 2 сентября в регионе зафиксировали 16 смертей от COVID-19. Скончались 12 женщин и четверо мужчин, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Самой молодой жертве ковида было 50 лет. Жительницу Волжского с коронавирусом и двусторонней пневмонией терапевт оставил на амбулаторном лечении. Пациентке, у которой были проблемы с сердцем, эндокринной и пищеварительной системами, лучше не становилось. Ее положили во 2-ю городскую больницу, но время было упущено.

87-летняя волгоградка заразилась по внутрисемейному контакту. Ей назначили лечение на дому, которое не помогало. Не спасла ее и госпитализация. Еще 7 пациентов от 58-ми до 83-х лет сначала были отправлены на амбулаторное лечение. Их состояние ухудшилось настолько, что помощь в ковидариях, в том числе в реанимациях, не дала никакого эффекта. 69-летняя пенсионерка из Урюпинска пыталась победить ковид самолечением, только спустя 6 дней она самостоятельно обратилась в приемный покой инфекционного госпиталя при Урюпинской ЦРБ. Победить ковид не удалось. Погибли от COVID-19 еще 6 человек, которые проживали в Волгограде, Волжском, Кумылженском и Палласовском районах.

В последнее время от ковида в Волгоградской области чаще умирают женщины. Только за последние четыре дня – с 30 августа по 2 сентября – скончались 47 волгоградок и 16 мужчин.