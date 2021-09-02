Рязанский суд закрыл дело об аварии с автобусом, в котором пострадал маленький волгоградец

Производство по аварии с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» закрыл Рязанский суд. Такое решение инстанция приняла из-за смерти подозреваемого. Напомним, ДТП произошло 25 декабря 2020 года на трассе Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. В аварии погибли 4 человека, 13 пострадали. Среди них был 10-летний Влад Синилкин. Мальчик потерял руку и обе ноги.

Как рассказала в Instagram мама Влада, Татьяна, суд закрыл уголовное дело об аварии из-за гибели подозреваемого. К слову, водитель скончался на месте аварии, а не спустя некоторое время в больнице. Ранее в прокуратуре Рязанской области сообщали, что водитель рейсового автобуса "Москва - Волгоград" не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего транспорт опрокинулся. В машине ехало 26 человек, среди 13 пострадавших было 5 детей. Самые тяжелые увечья получил Влад Синилкин. У ребенка были травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. Он потерял много крови и был в состоянии шока.

Но ни извиняться перед семьей Синилкиных, ни помогать им никто не спешит. Рейс осуществляла компания «Diana tur». По словам Татьяны, представители перевозчика, которые ранее обещали помочь Владу, ни разу так и не связались с ней. Мама Влада планирует снова обратиться в суд.