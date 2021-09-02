Предприятия Волгоградской области увеличили поступления в бюджет на 1,3 млрд

2 сентября промышленники Волгоградской области вместе с главой региона Андреем Бочаровым обсудили главные вопросы: говорили об инвестпроектах, модернизации производств с учетом новы экологических технологий. При этом отметили, что в первом полугодии 2021 года промышленность увеличила поступления более чем на 7% или на 1,3 млрд рублей – до 18 млрд.

- Рост наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых, в энергетике, металлургии, химической и пищевой промышленности. Сохраняет регион и набранную динамику в импортозамещении: с 2015 года такой продукции отгружено на сумму более 350 млрд рублей, в том числе за 6 месяцев 2021 года — на 39 млрд рублей, - отметили в пресс-службе областной администрации.

Объем производств в этом году не уступит прошлогодним показателям.