Под Волгоградом из-за заболевших коронавирусом детей закрыли оздоровительный лагерь

В детском лагере не соблюдались антиковидные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Волгоградской области закрыл детский оздоровительный лагерь «Чайка», который находится в Светлоярском районе. 10 июля в учреждение прошло расследование из-за случаев заболевания детьми коронавирусом. Проверка выявила нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в лагере перед началом второй смены сотрудники не прошли вовремя обследования на COVID-19. Медсестра, обслуживающая детей в изоляторе, работала без средств индивидуальной защиты.

Директор оздоровительного лагеря «Чайка» признала правонарушения. Светлоярский районный суд признало учреждение виновным. Было назначено наказания в виде приостановления деятельности лагеря сроком на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.