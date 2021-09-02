Волжанин по незнанию распространил в соцсетях экстремистский текст

Суд признал мужчину виновным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волжский городской суд наказал местного жителя за распространение материалов экстремистского содержания. Мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запрещенный текст. Волжанин признал вину, но пояснил, что распространил экстремистский материал по незнанию. Он не знал, что данный текст являлся запрещенным и экстремистским, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Заверил, что впредь будет внимательнее при использовании интернет–ресурсов и, возможно, перестанет ими пользоваться, чтобы избежать подобных ситуаций, - отметили в пресс-службе судов региона.

Суд признал волжанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в виде двух тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.