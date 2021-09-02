Прибыль волгоградского бизнеса сократилась вдвое

Бизнес в Волгограде стал убыточен Фото: Екатерина СИМОХИНА

Доходы предприятий крупного и среднего бизнеса в Волгоградской области стали вдвое ниже. За первое полугодие 2021 года их прибыль составила 25,6 миллиарда рублей. За аналогичный период времени прошлого года сальдированный финансовый результат был чуть больше 42-х миллиардов. В текущем году 68% организаций сработали в плюс, заработав 37,8 миллиарда рублей, у 32% предприятий зафиксировали убыток на общую сумму в 12,2 миллиарда рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата.

Больше всех за полгода заработали представители сельского хозяйства, производители химической продукции, отрасли нефтепродуктов и торговли. Их рентабельность составила 63,1%. А плохи дела у организаций, работающих в сфере транспортировки и хранения – убыточность 5,4%, и занимающиеся деятельностью по операциям с недвижимым имуществом. Убыток последних – 19,9%.