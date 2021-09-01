В волгоградских школах появятся уроки футбола

Фото: Российский футбольный союз

В волгоградских школах с 1 сентября появился новый урок – урок футбола. Волгоградская область оказалась в числе восьми регионов страны, которые вошли в пилотный проект Российского футбольного союза. Учиться азам игры с мячом школьники будут в рамках третьего урока физкультуры. Пока такая дисциплина появилась не в каждом общеобразовательном учреждении Волгоградской области. С нового учебного года урок футбола ввели в 150 школах по всей стране. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, к проекту «Футбол в школе» в следующем году могут присоединиться уже 2500 учреждений.

- Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола, - отметили в пресс-службе организации.

Уроки по самой популярной игре с мячом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Обучаться будут и учителя физкультуры, для которых были организованы бесплатные онлайн-курсы «Массовый футбол».

Дети, которые заинтересуются футболом, смогут заниматься им на факультативных занятиях и секциях, которые создадут при школах.