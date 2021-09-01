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Общество1 сентября 2021 16:07

В Волгограде ремонтируют улицу Шиллера

Привести в порядок дорогу просили жители двух районов
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Волгограде продолжается масштабный ремонт проблемных улиц. По многочисленным просьбам рабочих, трудящихся в промышленной зоне по Шиллера, эту магистраль включили в список. Оан находится на границе Кировского и Красноармейского районов и считается продолжением проезда Промысловой. К началу осени дорожники уложили почти 10 тысяч метров первого слоя асфальта.

- На начальном этапе рабочие удалили старое покрытие, укрепили щебнем грунтовое основание дороги и приступили к формированию нового двухслойного асфальтобетонного полотна общей протяженностью более 1250 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в Волгограде восстановили около 100 дорожных объектов.