В Волгограде молодые парни с игрушечным пистолетом ограбили продуктовый магазин

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

На прошлой неделе в Ворошиловском районе Волгограда в магазин ворвались двое мужчин. Они украли 26 пачек кофе на 6 тысяч рублей, грабителей попытались задержать работники торговой точки. Однако один из преступников достал пистолет и начал угрожать продавцам, после этого нападавшие скрылись, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Полицейские установили личности грабителей и задержали их. Ими оказались ранее судимые волгоградцы 18-ти и 20-ти лет. Один из них только полгода назад вышел на свободу, он отбывал срок на разбойное нападение. Задержанные рассказали, что похищенный кофе они продали незнакомым людям. А продавцам они угрожали игрушечным пистолетом. Полицейские нашли его при досмотре.

На двоих подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до десяти лет тюрьмы. 18-летний грабитель находится под подпиской о невыезде, 20-летнего парня арестовали.