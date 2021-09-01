В Волгограде коммерсант украл 43 млн рублей налогов, а вернул только 5 млн

Волгоградские следователи продолжают раскрывать многомиллионные аферы в сфере налогообложения. В руки правосудия попался коммерсант, разбогатевший за счет налогов на 43 миллиона рублей. Сейчас мужчина проходит по головной статье, а его имущество стоимостью 30 миллионов арестовали. Сам же подозреваемый смог вернуть только 5 миллионов в казну государства.

- Фирма обвиняемого специализируется на оптово-розничной реализации автомобильных запчастей. Фактически торговый зал располагается в городе Волжском. Обвиняемый внес в официальные документы ложные сведения о том, что коммерческая деятельность им велась в Среднеахтубинском районе, а торговая площадь мы втрое меньше, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Уголовное дело направили в суд.