Цены на овощи в Волгоградской области полезли вверх

Огурцы и помидоры в Волгоградской области стоят больше 50 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После сезонного снижения цены в Волгоградской области снова началось подорожание овощей. На них подскочил ценник на неделе с 23 по 30 августа. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всех увеличилась стоимость у помидоров, цена выросла на 8,12%. Килограмм теперь в среднем стоит больше 58-ми рублей. На 7% подорожали огурцы, за килограмм приходится платить порядка 51,5 рубля. Картофель вырос в цене на 5,14% морковь – на 2%, стали дороже и яблоки – на 2,76%. Среди других продуктов на 3,75% увеличилась стоимость свинины, килограмм бескостного мяса оценивается в среднем в 315 рублей. На 2% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Не все на волгоградских рынках и в магазинах растет в цене, некоторые продукты стали выгоднее. На 1,4% подешевела мясные консервы для детского питания и молоко, на 1,74% - сосиски и сардельки. Примерно на 1% снизилась стоимость куриных яиц, за десяток в среднем приходится платить почти 53 рубля.