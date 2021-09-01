В Волгограде коммерсант задолжала работникам более 1,5 миллиона зарплаты

В Волгограде директор фирмы не выплатила сотрудникам больше 1,5 миллиона заработной платы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая больше двух месяцев не платила своим сотрудникам зарплату. Руководитель задолжала 73 работникам больше 1,5 миллиона рублей. За это преступление главе торгово-производственной компании может грозить до трех лет лишения свободы.

Как «КП-Волгоград» сообщили в региональном Следкоме, в разные периоды времени начиная с февраля 2021 года и по настоящее время подозреваемая не оплачивала работникам их труд. Следствие выявило, как минимум, 73 пострадавших. Общая сумма задолженности перед ними составляет более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Однако. по документам бухгалтерии, генеральный директор могла расплатиться со своими подчиненными. Но подозреваемая тратила эти деньги на расчеты с контрагентами, оплату коммунальных услуг и другие нужды фирмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прокурорской проверки. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего, в том числе ищут и других работников, которые пострадали от действий гендиректора фирмы. Также Следком предпринимает меры, чтобы сотрудникам компании быстрее выплатили причитающуюся зарплату.