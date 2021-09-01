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Общество1 сентября 2021 11:36

Московский подрядчик попал в черный список за срыв ремонта ДК под Волгоградом

Директор фирмы не смог даже объяснить, почему не исполнил контракт по нацпроекту
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Волгоградское УФАС включило московскую фирму «Эталон» в черный список за невыполнение контракта по нацпроекту «Культура» стоимостью более 7,5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик, выигравший аукцион, должен был отремонтировать районный Дом культуры в Городище, однако практически никаких работ по факту не провел. При этом руководство компании даже не смогло толком пояснить, по каким причинам это случилось.

- По результатам рассмотрения УФАС принято решение о включении информации об ООО «Эталон» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Кстати, в августе этого года «Эталон» добавили в черный список за срыв контракта по нацпроекту «Наука».