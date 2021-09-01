Под Волгоградом 27-летний водитель «Ауди» врезался в фуру и погиб

Смертельное ДТП произошло ранним утром 31 августа в Светлоярском районе Волгоградской области: на трассе «Волгоград-Сальск» погиб 27-летний водитель «Ауди». На 32-ом километре магистрали мужчина потерял управление над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Вернуться на безопасную часть проезжей части не смог.

- Он совершил столкновение с автомашиной «Скания» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди А4» от полученных травм скончался на месте, водитель грузового автомобиля доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Выясняются обстоятельства аварии.