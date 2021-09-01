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Общество1 сентября 2021 10:16

Загрязняют воду: в Волгограде со дна Волги поднимут затонувшие корабли

В водных объектах Волгоградской области находятся 22 судна
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Со дна водных объектов региона должны поднять 22 плавсредства

Со дна водных объектов региона должны поднять 22 плавсредства

Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградская межрайонная природоохранной прокуратура обратилась в суд из-за того, что в водных объектах региона власти не поднимают со дна затонувшие корабли. Проверка выявила, что на дне находятся 22 плавсредства, они утратили потребительские и эксплуатационные свойства. Но находиться в воде суда не могут, они загрязняют экологию. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил требования прокурора в отношении девяти плавсредств, рассказали в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Областной орган исполнительной власти должен расчистить дно Волги от остатков затонувших кораблей. Также в суде на стадии рассмотрения находятся иски по подъему еще 13 плавательных средств.