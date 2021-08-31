Школьникам надо взять с собой зонты: какая погода будет в Волгограде 1 сентября

1 сентября в Волгограде ожидаются дожди Фото: Юлия Данильченко

В среду ученики снова пойдут в школы, летние каникулы позади. И начало осени в Волгоградской области выйдет дождливым. Так что школьникам надо взять с собой зонты, чтобы не промокнуть. В Волгограде и области 1 сентября будет облачно с прояснениями. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ожидаются дожди с грозами. В отдельных районах региона возможны ливни с градом. Ветер поменяет свое направление с юго-восточного на юго-западное и подует со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы составят 15-20 м/с.

Температура воздуха по области в ночные часы будет +16...+21°, днем +24...+29°, местами прогреется до +32º. В Волгограде в ночь на 1 сентября +19...+21°, в среду днем +29...+31°.